Na německých nádražích a železničních zastávkách začal platit plošný zákaz konzumace alkoholu. Opatření společnosti Deutsche Bahn (DB) se týká přibližně 5 400 stanic po celé zemi. Dopravce o něm rozhodl letos v červenci v reakci na incident, při němž opilý cestující napadl zaměstnance DB. Ten během potyčky vypadl z vlaku jedoucího rychlostí přibližně 120 kilometrů v hodině a utrpěl vážná zranění.
Zákaz přitom není úplnou novinkou. Už dříve platil na třiceti německých nádražích, například v Kolíně nad Rýnem, Mnichově nebo Hamburku. Od 1. září se přidala další, včetně berlínského hlavního nádraží či stanic v Kielu a Braunschweigu.
|
Vítá cestující z vlaků i aut. U ústeckého nádraží vznikla nepřehlédnutelná malba
Podle Deutsche Bahn se opatření osvědčilo. Zkušenosti z téměř čtyřiceti velkých nádraží ukazují pokles počtu konfliktů i množství odpadků. V reprezentativním průzkumu zákaz podpořilo přibližně 80 procent respondentů.
Za opakované porušování pravidel může dopravce cestujícímu zakázat vstup do svých prostor. Výjimku z omezení mají zpravidla nádražní restaurace a další gastronomické provozovny. Cestující mohou nadále převážet uzavřené alkoholické nápoje.
Jak je to v Česku? Pivo koupíte, ale s pitím je to složitější
Ani na českých nádražích není konzumace alkoholu bez omezení. Pravidla se však liší podle konkrétního místa.
Pivo a další alkoholické nápoje lze na nádražích běžně koupit. Prodávají je například nádražní restaurace, kavárny nebo prodejny potravin. Alkohol mohou nabízet také kamenné trafiky s doplňkovým potravinářským sortimentem, pokud splňují zákonné podmínky.
Jiná pravidla platí pro samostatně stojící stánky na nástupištích nebo prodejní automaty. Prodej alkoholu je v těchto případech omezen zákonem.
|
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Samotnou konzumaci alkoholu na nádražích mohou regulovat také obecní vyhlášky. Města a obce často zakazují pití na vybraných veřejných prostranstvích, včetně okolí vlakových a autobusových nádraží či zastávek veřejné dopravy.
V prostorách spravovaných Správou železnic navíc platí vlastní provozní pravidla, která konzumaci alkoholu mimo určené provozovny omezují.
Alkohol ve vlaku: Každý dopravce má vlastní pravidla
Zatímco na nádražích rozhodují místní předpisy a provozní řády, ve vlacích se cestující musí řídit přepravními podmínkami jednotlivých dopravců.
České dráhy konzumaci vlastního alkoholu obecně nezakazují. Problém ale nastává ve chvíli, kdy opilý cestující ohrožuje sebe, ostatní nebo narušuje veřejný pořádek. V takovém případě může být z přepravy vyloučen.
|
Smíchovské nádraží otevírá nová nástupiště. Vlaštovky čeká demolice, pravěk zůstane
RegioJet je přísnější. Jeho přepravní podmínky od léta 2025 výslovně zakazují konzumaci vlastních alkoholických nápojů. V oddílech vyhrazených cestujícím s dětmi není dovoleno pít ani alkohol zakoupený přímo ve vlaku.
Leo Express rovněž zakazuje konzumaci vlastního alkoholu, a to již od roku 2019. Cestujícím, kteří pravidla porušují, může hrozit vyloučení z přepravy.
Zákon č. 65/2017 Sb. zároveň umožňuje za stanovených podmínek vyloučit z veřejné dopravy osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu a bezprostředně ohrožuje sebe, ostatní, veřejný pořádek nebo majetek.
Vzpomínky na doby, kdy pivo putovalo přímo do vlaku
Pivu se na nádražích od Aše po Košice v minulosti mimořádně dařilo. K dostání bylo nejen v nádražních restauracích, ale také ve stáncích přímo na nástupištích. Ty bývaly neodmyslitelnou součástí velkých železničních stanic. Ve stáncích se většinou prodávalo lahvové pivo, kdo chtěl čepované, musel do nádražní restaurace.
Víte, co býval před padesáti nebo šedesáti lety jeden z největších letních kšeftů na železničních peronech? Právě prodej piva. A nejen u stánku. Na slušný výdělek si přišli především prodavači, kteří roznášeli kelímky s pivem přímo k vlakům.
V létě se výčepy nádražních restaurací nezastavily. Cestující se chtěli před odjezdem osvěžit, jenže jídelní vozy byly součástí především dálkových spojů a dnešní rozvoz občerstvení neexistoval. Kdo si nestihl koupit lahváče, měl smůlu.
Hospodští proto posílali na nástupiště brigádníky s drátěnými nosiči na šest až čtrnáct piv. Výčepní natočil várku a brigádník ji roznesl cestujícím, kteří po něm natahovali ruce z vlakových okének. Opustit kupé se totiž nemuselo vyplatit. Vlak mohl ujet, nebo mohl někdo mezitím ukrást zavazadlo.
Pivo se podávalo ve voskovaných kelímcích. Ty byly neprůhledné, takže zákazník na rozdíl od sklenice neviděl, kolik skutečně dostal. Přestože na kelímku byla ryska označující půl litru, pod vysokou pěnou se někdy skrývala sotva polovina piva.
A pak tu bylo spropitné. Cestující často neměli drobné a prodavač při vracení peněz nápadně dlouho hledal mince. Žíznivý zákazník nakonec mávl rukou: „To je dobrý, nechte si to.“
Ti nejvynalézavější roznášeli pivo těsně před odjezdem. Jakmile se vlak rozjel, na vracení drobných už nezbýval čas. A tak se stávalo, že za pivo v ceně 1,60 nebo dvou korun prodavač inkasoval celou desetikorunu či dvacetikorunu.
Pavel Hrabica, redaktor deníku Metro