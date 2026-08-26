Mám ještě řídit? Senioři často netuší, že mohou dostat podmínky místo zákazu

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  7:13
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Canva

Obava ze ztráty řidičského průkazu patří mezi nejčastější strachy seniorů před zdravotní prohlídkou. Ta ale nemusí znamenat konec za volantem. Lékař může stanovit podmínky bezpečné jízdy, například povinné brýle, automatickou převodovku nebo jízdu pouze ve dne. O těchto možnostech však většina seniorů neví.

Pro mnoho lidí ve vyšším věku jsou klíčky od auta jak symbolem pohodlí, tak i samostatnosti. Ve chvíli, kdy přijde řeč na zdravotní prohlídku kvůli řízení, se snadno objeví obava, že jeden podpis v ordinaci může znamenat konec za volantem.

Znáte harmonizované kódy?

Průzkum mezi seniory ukázal, že problémem je neznalost možností. Zdravotní prohlídka nemusí znamenat odebrání řidičáku. Lékař může doporučit nebo stanovit podmínky, za kterých může senior řídit dál, například s brýlemi nebo jinou zdravotní pomůckou, jen za denního světla, v autě s automatickou převodovkou či jiném typu auta.

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Ale 61 procent seniorů o harmonizovaných kódech, které takové podmínky v řidičském průkazu vyznačují, nikdy neslyšelo. Jen 17 procent ví, co znamenají, 22 procent o nich slyšelo, ale nevědí přesně, k čemu slouží.

Senioři za volantem

  • Průzkum ukázal, že za volant usedá velká většina seniorů, přičemž 56 procent řídí pravidelně a dalších 23 procent alespoň občas.
  • Nejčastější konkrétní obavou spojenou se zdravotní prohlídkou je právě ztráta řidičského průkazu, kterou zmiňuje čtvrtina dotázaných.

„Pro bezpečnost silničního provozu je klíčové, aby řidič seděl za volantem ve zdravotním stavu, který odpovídá nárokům provozu. Harmonizované kódy pomáhají nastavit jasná pravidla, například se zdravotními pomůckami, úpravou vozidla nebo za specifických podmínek. Nejde o plošné zákazy na základě věku, ale o to, aby každý, kdo může řídit, řídil bezpečně,“ říká Tomáš Neřold, vedoucí BESIP. „Role praktického lékaře spočívá v posouzení zdravotního stavu konkrétního člověka, ve vysvětlení rizik a v hledání bezpečného řešení. Když se o řízení mluví včas, klidně a bez strašení, může být prohlídka spíš oporou než hrozbou,“ říká MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR.

I když 91 procent české veřejnosti souhlasí s tím, že blízcí by měli se seniorem o bezpečném řízení mluvit citlivě a včas, v praxi se téma odkládá. Jen 17 procent respondentů ho se svým seniorem již opakovaně otevřelo. Ale 54 procent o něm zatím s blízkým nikdy nemluvilo.

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Češi zároveň odmítají dogma, aby o řízení rozhodoval samotný věk. Podle tří čtvrtin veřejnosti nemá být rozhodující datum narození, ale skutečná způsobilost konkrétního člověka. Ještě jasněji lidé podporují možnost individuálního řešení před zákazem řízení (78 procent).

Legendy řídí dál

Na informační mezeru reaguje kampaň Legendy řídí dál. Prostřednictvím webu www.legendyrididal.cz srozumitelně vysvětluje seniorům i jejich blízkým, že zdravotní prohlídka nemusí znamenat konec za volantem, a nabízí praktické informace o možnostech bezpečného řízení ve vyšším věku.

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