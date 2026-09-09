Nový James Bond už je údajně vybraný. V tomto článku si přečtete jeho jméno

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  15:53
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Pro někoho je jediný Bond – Sean Connery.

Pro někoho je jediný Bond – Sean Connery. | foto: BONTONFILM

Nicole Kidmanová a Harris Dickinson ve filmu Babygirl (2024)
Shailene Woodley a Callum Turner ve filmu Poslední dopis od milence (2021)
Z filmu Gladiátor 2
Titulní hrdina filmu Gladiátor 2, kterého hraje Paul Mescal
9 fotografií
Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal, Harris Dickinson a Jack Barton. Jedno z těchto šesti hereckých jmen se má už brzy nevratně spojit s postavou filmového britského agenta s povolením zabíjet Jamese Bonda. Jde o oficiálně potvrzenou soupisku „finalistů“. Žádné spekulace. Jak tomu ale bývá, tento fakt nebrání tomu, aby se šířily nejrůznější spekulace.

Ideální představitel hlavní role kultovní série se hledá až příliš veřejně a nezdravě dlouho. Není proto divu, že se z tohoto faktu snaží profitovat zpravodajské i kulturní weby nejrůznější kvality. V posledních dnech několik médií, mimo jiné The Independent, The Times, People nebo Page Six, informovalo, že nový James Bond už byl údajně vybrán. Impulzem byla především slova herce Garyho Oldmana, který uvedl, že producenti už svou volbu učinili, a zároveň vyjádřil přání, aby se Bondem stal jeho kolega ze seriálu Slow Horses Jack Lowden.

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Oldman neřekl přímo, že Lowden roli získal. Jeho slova ale stačila k tomu, aby se právě šestatřicetiletý herec znovu dostal do centra pozornosti. A nebyl sám, kdo přilil olej do ohně. Scenárista nového Bonda Steven Knight následně potvrdil, že už ví, kdo bude Bonda hrát. Jméno ale prozradit odmítl.

Nový James Bond: Kdo jsou poslední kandidáti na agenta 007?

Podle informací, které v uplynulých týdnech zveřejnil Page Six, se casting dostal do fáze kamerových zkoušek. Mezi šestici kandidátů měli patřit právě Lowden, Turner, Elordi, Mescal, Dickinson a Barton.

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NerdFix zároveň s odvoláním na Knight Edge Media upozornil, že podle jiného zdroje už Amazon MGM výběr zúžil na pouhé tři kandidáty. Vedle Calluma Turnera měl být mezi nimi také Jack O’Connell, zatímco třetí jméno zůstávalo tajné. Šestice tak nemusí představovat definitivní seznam finalistů, ale spíše poslední veřejně známou fázi castingu.

Nicole Kidmanová a Harris Dickinson ve filmu Babygirl (2024)
Shailene Woodley a Callum Turner ve filmu Poslední dopis od milence (2021)
Z filmu Gladiátor 2
Titulní hrdina filmu Gladiátor 2, kterého hraje Paul Mescal
9 fotografií

Gary Oldman naznačil svou volbu

Největší pozornost se pochopitelně soustředí na Jacka Lowdena. Ten je známý především ze seriálu Slow Horses, kde hraje agenta MI5 Rivera Cartwrighta po boku právě Garyho Oldmana. Zahrál si také ve filmu Dunkerk Christophera Nolana. Pro roli Bonda má tedy poněkud zábavnou výhodu: už teď přesvědčivě hraje britského špiona, byť výrazně méně uhlazeného a podstatně méně šťastného, než bývá 007.

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Ani ostatní kandidáti ale nejsou žádná náhodná jména. Callum Turner se objevil ve Fantastických zvířatech nebo seriálu Vládcové nebes, Jacob Elordi je hvězdou Euforie a Paul Mescal si vysloužil oscarovou nominaci za Aftersun a zahrál si také v Gladiátorovi II. Harris Dickinson má za sebou například Kingsman: První mise a Trojúhelník smutku. Jack Barton je naopak ve srovnání s ostatními méně známý a představoval by výrazně překvapivější volbu.

Kdy bude oznámen nový představitel Jamese Bonda?

Nová bondovka každopádně představuje zásadní změnu. Režie se ujme Denis Villeneuve, scénář píše Steven Knight a produkci mají na starosti Amy Pascal a David Heyman. Půjde zároveň o první film série v nové éře, kdy má nad kreativním směřováním značky výrazně větší kontrolu Amazon MGM.

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Oficiální představení nového představitele 007 se očekává ještě letos. Natáčení má začít během roku 2027 a premiéra je v tuto chvíli v plánu na rok 2028.

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