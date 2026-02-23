Recenze Asia Express: Už první díl nabídl špinavou hru, favority závodu jsou elitní sportovci

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  19:33
Reality show Asia Express se v neděli poprvé představila divákům na platformě prima+ a už po úvodních minutách je zřejmé, že televize tentokrát nešetřila. Produkce působí sebevědomě a dává najevo, že ambice jsou vysoké.
Na televizní obrazovky dorazí první epizoda slavné show Asia Expres 1. března, předplatitelé si nové díly pustí vždy v neděli a ve čtvrtek večer – tedy ideálně v čase, kdy si můžete z gauče připomenout, že stopovat přes půl Asie byste úplně nechtěli.

Devět soutěžních dvojic čeká více než 3 500 kilometrů dlouhá cesta napříč jihovýchodní Asií – konkrétně přes Kambodžu, Laos a Thajsko. Formát zůstává věrný svému základu: stopování, přesuny místní dopravou, jazyková bariéra, fyzicky i psychicky náročné úkoly a postupné vyřazování až k vítězné dvojici, která si odnese milion korun. Jinými slovy – dovolená snů, jen bez hotelu, klimatizace a jakékoliv jistoty.

Hodnej a zlej policajt

Průvodci závodem jsou herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský. Už první díl naznačil, že jde o funkční kombinaci. Štáfek působí přísně a autoritativně, zatímco Matějovský odlehčuje atmosféru a s nadhledem si ze svého kolegy utahuje. Dynamika „zlého a hodného policajta“ zatím funguje, a pokud vydrží, mohlo by jít o jedno z příjemných překvapení sezony. Na definitivní soud je ale samozřejmě brzy, přece jen jsme zatím stihli pouze první tropické pocení.

Produkčně show působí velmi sebevědomě. Kamera nabízí široké scenérie chrámů i chaotických ulic, střih je svižný a celé zpracování má ambici konkurovat nejúspěšnějším formátům stanice – minimálně tak, jak se to podařilo například show Zrádci.

Kdo letos závodí?

Sestava letošních soutěžících je žánrově pestrá a už po prvním díle je patrné, že produkce nesázela jen na známá jména, ale hlavně na potenciál konfliktu, emocí i silných lidských příběhů. A buďme upřímní, bez lehkého dramatu by to nebylo ono. Vezměme to hezky popořadě. Favority od startu se zdají být elitní sportovci Vavřinec Hradilek a Tomáš Slavík. Mistři světa a dlouholetí kamarádi působí sehraně, žene je soutěživost i deklarovaná fair play. Otázkou je, jak dlouho vydrží čistá hra ve chvíli, kdy začne jít opravdu do tuhého.

Do Asia Expressu míří i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík, špičkoví sportovci, mistři světa a zároveň kamarádi.

Na opačném pólu zatím stojí Rychlá rota, podnikatel Miloš a osobní trenér Roman. Silné ego, napětí a občasný otevřený boj, zkrátka kombinace, která slibuje televizně vděčné momenty. Už v neděli se stihla udát špinavá hra v podobě schování batohů ostatním týmům. To působilo jako první výraznější kontroverze série a nabízí se otázka, kam až jsou soutěžící ochotni zajít. A zda vůbec může přijít diskvalifikace. Batohy velmi dlouho, možná až za hranici limitu, hledala dvojčata Sandra a Viola Černodrinské. Ty do hry přinášejí balkánský temperament. Podporují se, ale zároveň se nebojí jít si tvrdě po krku. Dynamika sester je přirozená, místy výbušná a pro diváka rozhodně atraktivní – protože kdo jiný si může dovolit říct vám pravdu tak nekompromisně jako vlastní sestra?

Upřímně mi jich ale při incidentu s batohy bylo fakt líto. A dokonce to vypadalo, že vyměkla produkce. Najednou se totiž po chvíli, co byly sestry bezradné, batohy objevily a ony alespoň mohly pokračovat dál na první místo setkání.

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s Tuňákem, do Asia Expressu jdou pod názvem Zrádci

Dalšími soutěžícími jsou třeba také kaskadérky Hanka a Míša Dvorské a zajímavou dynamiku nabízí i dvojice Nicole Šáchová a Jan Tuna, známí jako soupeři z pořadu Zrádci. Rodinnou energii reprezentují Džami a Damir. Matka a syn chtějí společnou cestou posílit vztah a přinášejí tak autentickou směs láskyplného okřikování, humoru i generačních střetů. Dalším týmem jsou Toužimáci, tedy Iva a Jirka, sociální pracovnice a hasič, působí civilně a sympaticky. Angličtina pro ně není samozřejmostí, ale první díl ukázal, že si dokážou poradit jako každý správný Čech – rukama nohama. Energii mladší generace zastupují Chicas, tedy Icy a Ester, profesionální tanečnice a nejlepší kamarádky. Je z nich cítit radost i nadhled. Otázkou zůstává, zda jim lehkost vydrží i ve chvíli, kdy se místo taneční choreografie bude řešit, kde dneska vlastně budou spát.

Dalším párem, který míří do Asia Express, jsou Iva a Jirka, kteří jdou do soutěže pod přezdívkou Toužimáci.

A pak je tu dvojice Petra a Filip, bývalí partneři, kteří berou závod jako test fyzické i psychické odolnosti a možná i vztahových dozvuků. Už první díl naznačil, že jejich linka může nabídnout víc než jen sportovní výkon. Po jednom ze zdárně splněných úkolů si totiž dali pusu. Byl to takový reflex. Ten se vám ale asi s kamarádem nestane. Nebo...?

Více než utrpení v exotice

Abych shrnula první epizodu bez vážnějších spoilerů, můžu jen snad dodat, že nastavuje tempo i atmosféru velmi efektivně. Pozitivním překvapením je, že pořad není jen sledem fyzického vyčerpání a dramatických hudebních podkresů. Objevují se informace o místních chrámech, historických souvislostech i kulturních specifikách. Formát tak nabízí i lehký edukativní přesah. Přiznávám, panoramata chrámů a krajiny jsou doslova pastvou pro oči a ano, občas jsem zapomněla sledovat soutěžící a jen se kochala.

O výhru v dobrodružné show Asia Express zabojuje i pár Icy, profesionální tanečnice, choreografka a také influencerka, s kamarádkou Ester, rovněž tanečnicí.

Malá poznámka pod čarou – kameramani si zaslouží samostatnou pochvalu. Běhat za soutěžícími v tropickém klimatu, zachytit detail i celek a přitom držet dynamiku, to vyžaduje výbornou kondici i profesionální koordinaci. Upřímně, část první epizody jsem přemýšlela spíš nad tím, jak to zvládají oni, než kdo doběhne první. Smekám klobouk. Jedinou výraznější výtkou je délka epizody. Čtyřicet pět minut působí u takto ambiciózního formátu poněkud úsporně. Závěr přišel náhle, bez výrazného napětí a bez možnosti sledovat alespoň jeden celý závodní den. Divák se teprve pohodlně usadí a už jsou titulky. Což milovníky pořadu může trochu naštvat.

První epizoda ukazuje, že Asia Express má potenciál, aby se stala jedním z klíčových reality formátů sezony. Zaujme silná produkce, zajímavý casting, funkční moderátorské duo a atraktivní lokace. To všechno vytváří solidní základ. Pokud si pořad udrží tempo a přidá dramatičtější závěry epizod, může dosáhnout minimálně podobného úspěchu jako Zrádci.

