Odbavovací hala hlavního nádraží nutně potřebuje opravit. Rekonstrukce stropní desky začne už od července. Podle firmy Správa železnic by opravy měly trvat do roku 2028 a pro řidiče jedoucí po magistrále to znamená zpomalení dopravy, kvůli opravám bude mít magistrála na čas jen dva pruhy v každém směru. Konkrétně má jít o 126 dní. Poté se práce přesunou pod magistrálu a na automobilovou dopravu by opravy neměly mít vliv.
„Součástí stavby je také přemístění veřejného osvětlení. Prostor před Fantovou budovou oživí nově vysazené stromy, navíc se zlepší příchod na hlavní nádraží od Národního muzea,“ říká mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.
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Kvůli pracím se na čas přesunou zastávky expresní linky na letiště a dálkových autobusů do Opletalovy ulice.
Nový Hlavák nebo Abú Prahí?
Rekonstrukci stropní desky odbavovací haly ze 70. let minulého století doporučili odborníci z Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického. V souvislosti s hlavním nádražím běží velký urbanistický projekt Nový Hlavák. Ten řeší celé přednádraží, Vrchlického sady, tramvajovou trať i odbavovací prostory nádraží.
Součástí jejich návrhu je výrazná dřevěná zastřešující konstrukce, která má vytvořit nový veřejný prostor před nádražím. Konstrukce s otevřeným prostorem je označovaná jako pergola, s posměchem se u lidí objevuje také označení Abú Prahí.