Ceny pohonných hmot letí vzhůru, litr nafty v Praze stojí i 50 korun. Kde je benzin nejlevnější?

Autor: Marek Peška
  12:41
Boje na Blízkém východě se promítají do dramatického zdražování pohonných hmot. V Česku jsou ceny nejvyšší od května 2024. Nafta se blíží k 45 korunám za litr, za benzin řidiči podle společnosti CCS zaplatí téměř 40 korun. Řidiči tak hledají čerpací stanice, kde mohou ušetřit.
Ceny benzinu a nafty na OMV v Argentinské (23. března 2025) | foto: Marek Peška, Metro.cz

Světová ekonomika je v kleštích. Kvůli prodlužujícímu se konfliktu mezi Izraelem, Spojenými státy a Íránem se podle analytiků musíme připravit na černé scénáře. Boje na Blízkém východě ženou vzhůru ceny ropy, což povede i k výraznému zdražování potravin a pohonných hmot. Krize totiž ovlivňuje dodavatelské řetězce napříč všemi odvětvími.

Podle společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje, je nyní nejlevněji ve Zlínském kraji, kde litr benzinu vyjde v průměru na 39,56 koruny. Nafta stojí 44,24 koruny za litr. Nejdražší zůstává tradičně Praha – litr benzinu zde stojí v průměru 40,77 koruny a diesel 45,28 koruny za litr.

Jedlá vuittonka za 6 tisíc a čokoládový Dior. Co chystají luxusní značky na Velikonoce?

Nejlevnější benzin v Praze

V hlavním městě jsou nejlevnější pohonné hmoty u společnosti Tank ONO. Litr Naturalu 95 zde stojí 38,90 koruny, diesel 43,90 koruny. Levněji natankujete také na čerpací stanici na Florenci nebo v Makru ve Stodůlkách – zhruba za 39,90 koruny za litr benzinu a 44,40 koruny za litr nafty.

Medos na Žižkově nabízí Natural 95 za 39,40 koruny a diesel za 44,80 koruny. EuroOil prodává Natural 95 za 39,60 koruny a naftu za 44,50 koruny za litr.

Půlmaraton v Praze 2026 omezí dopravu v centru. Podívejte se, které ulice se uzavřou

Šok přichází z čerpací stanice OMV v Argentinské ulici, kde benzin stojí 42,90 koruny. Nafta zde překonala „magickou“ hranici 50 korun – na stojanech svítí 50,50 koruny za litr.

Ceny benzinu a nafty na OMV v Argentinské (23. března 2025)

Slovensko dnes zavedlo dvojí ceny

Slovensko zavedlo dvojí ceny motorové nafty. Více zaplatí řidiči s cizími registračními značkami. Země tak reaguje na nákupy levnějšího paliva zahraničními řidiči.

Jak bude otevřeno na Velikonoce 2026? Česko je mírnější než Německo či Rakousko

Podle serveru iDNES.cz provozovatelé čerpacích stanic na Slovensku nově musejí řidičům vozidel registrovaných v cizině účtovat za litr nafty 1,826 eura (44,75 korun). Jde o průměr cen tohoto paliva v Česku, Polsku a v Rakousku, který je asi o pětinu vyšší než cena nafty na Slovensku ze začátku minulého týdne.

Kontext

  • Problém pro cenu ropy představuje uzavření důležité dopravní cesty - Hormuzského průlivu. Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi nevyšel plán, v němž Íránu pohrozil, že pokud průliv bude dál blokovaný, příjdou další americké útoky na íránské cíle.
  • Podle odborníků jsou současné narušení dodávek ropy na trhu mnohem horší než ty v 70. letech minulého století. Vlády států zvažují uvolnění stategických zásob.

Nejčtenější

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

130 let provozu tramvají v Libni.

vydáno 23. března 2026  14:21

V neděli proběhla na Palmovce velká sláva u příležitosti sto třicet let elektrické dráhy Praha - Libeň – Vysočany. Návštěvníky čekal bohatý kulturní program s výstavkou o historii této tramvajové...

vydáno 23. března 2026  14:20

Hard Ricovi navrhl žalobce za loupež a vydírání 6 let. Stydím se, řekl raper

Raper Hard Rico přichází k soudu. (23. března 2026)

U Krajského soudu v Ostravě vrcholí sledovaný případ se skupinou čtyř mužů a jedné ženy, kterou údajně vedl třiadvacetiletý Enrico Pešta, známý jako romský raper pod pseudonymem Hard Rico. Za loupež...

23. března 2026  9:12,  aktualizováno  14:17

KDU-ČSL v Plzeňském kraji podpoří na předsedu strany hejtmana Jana Grolicha

ilustrační snímek

KDU-ČSL v Plzeňském kraji podpoří na předsedu strany jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Shodli se na tom v pátek účastníci krajské konference v Plzni. ČTK...

23. března 2026  12:33,  aktualizováno  12:33

Před ústeckým soudem se hájí provozovatel solární elektrárny na Teplicku

ilustrační snímek

Krajský soud v Ústí nad Labem dnes pokračoval výslechem svědků v hlavním líčení s firmou Talwin a její jednatelkou Monikou Hájkovou. Firma provozuje solární...

23. března 2026  12:25,  aktualizováno  12:25

Prahu tento týden čeká dopravní nápor. Krasobruslení, fotbal i půlmaraton omezí dopravu

25. ročník pražského půlmaratonu (5. dubna 2025)

Poslední březnový víkend se Praha promění ve sportovní epicentrum. Obří akce zamíchají i dopravou. Zítra začíná mistrovství světa v krasobruslení, ve čtvrtek zaplní fanoušci fotbalu okolí Edenu a v...

23. března 2026

Nový výběr Michelin 2026 pro Rakousko: 124 hvězd a 22 nově oceněných restaurací

23. března 2026

Město Chodov řeší zanedbané teplovody, opravy vyjdou na desítky milionů

Chodov převzal po mnoha letech soudních sporů do své správy tepelná zařízení od...

Zanedbaná údržba, absence důležitých součástí, závady a průsaky vody, havarijní stav některých částí. Tak popsal stav tepelných zařízení, které před několika dny na základě soudního rozhodnutí...

23. března 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Východní část pardubického nádraží dostává původní podobu. Otevře se v červnu

Polovina budovy hlavního nádraží v Pardubicích bude od června opět sloužit...

Polovina budovy hlavního nádraží v Pardubicích bude od června opět sloužit cestujícím. Správa železnic tam do té doby dokončí nákladnou modernizaci a přesune stavební práce do druhé části památkově...

23. března 2026  13:52

Rychlejší hojení a méně bolesti. S náhradou kyčelního kloubu nově pomáhá robot

Ortopedi v budějovické nemocnici nově provádí roboticky asistované náhrady...

Na novou metodu se připravovali několik měsíců, absolvovali stáž v Belgii a nyní už operace zvládají sami. Pro pacienty znamenají rychlejší hojení a méně bolesti. Nemocnice České Budějovice nově...

23. března 2026  13:52

Oprava Divadla na Vinohradech přijde na miliardy, zakázku posvětili radní

Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je...

Kompletní rekonstrukci Divadla na Vinohradech chce Praha zadat společnosti GG AVERS Divadlo. V soutěži nabídla cenu 1,66 miliardy korun, zatímco předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 2,21...

23. března 2026  12:12,  aktualizováno  13:47

Majitelé slevili a za ubytovnu na Lounsku, kde zemřelo dítě, chtějí 27 mil. Kč

ilustrační snímek

Jednání o odkoupení ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde po incidentu zemřelo dítě, zatím skončila. Majitelé slevili z původních 30 milionů korun na 27...

23. března 2026  12:06,  aktualizováno  12:06

