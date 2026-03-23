Světová ekonomika je v kleštích. Kvůli prodlužujícímu se konfliktu mezi Izraelem, Spojenými státy a Íránem se podle analytiků musíme připravit na černé scénáře. Boje na Blízkém východě ženou vzhůru ceny ropy, což povede i k výraznému zdražování potravin a pohonných hmot. Krize totiž ovlivňuje dodavatelské řetězce napříč všemi odvětvími.
Podle společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje, je nyní nejlevněji ve Zlínském kraji, kde litr benzinu vyjde v průměru na 39,56 koruny. Nafta stojí 44,24 koruny za litr. Nejdražší zůstává tradičně Praha – litr benzinu zde stojí v průměru 40,77 koruny a diesel 45,28 koruny za litr.
Jedlá vuittonka za 6 tisíc a čokoládový Dior. Co chystají luxusní značky na Velikonoce?
Nejlevnější benzin v Praze
V hlavním městě jsou nejlevnější pohonné hmoty u společnosti Tank ONO. Litr Naturalu 95 zde stojí 38,90 koruny, diesel 43,90 koruny. Levněji natankujete také na čerpací stanici na Florenci nebo v Makru ve Stodůlkách – zhruba za 39,90 koruny za litr benzinu a 44,40 koruny za litr nafty.
Medos na Žižkově nabízí Natural 95 za 39,40 koruny a diesel za 44,80 koruny. EuroOil prodává Natural 95 za 39,60 koruny a naftu za 44,50 koruny za litr.
Půlmaraton v Praze 2026 omezí dopravu v centru. Podívejte se, které ulice se uzavřou
Šok přichází z čerpací stanice OMV v Argentinské ulici, kde benzin stojí 42,90 koruny. Nafta zde překonala „magickou“ hranici 50 korun – na stojanech svítí 50,50 koruny za litr.
Slovensko dnes zavedlo dvojí ceny
Slovensko zavedlo dvojí ceny motorové nafty. Více zaplatí řidiči s cizími registračními značkami. Země tak reaguje na nákupy levnějšího paliva zahraničními řidiči.
Jak bude otevřeno na Velikonoce 2026? Česko je mírnější než Německo či Rakousko
Podle serveru iDNES.cz provozovatelé čerpacích stanic na Slovensku nově musejí řidičům vozidel registrovaných v cizině účtovat za litr nafty 1,826 eura (44,75 korun). Jde o průměr cen tohoto paliva v Česku, Polsku a v Rakousku, který je asi o pětinu vyšší než cena nafty na Slovensku ze začátku minulého týdne.
