Hollywood se AI bojí, ale zároveň do ní masivně investuje. Affleckův start-up kupuje Netflix

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  19:00
Streamovací gigant sice naoko prohrál souboj o studio Warner Bros., vsadil však zároveň na technologii, která může navždy změnit fungování filmové postprodukce. Koupil ji od režiséra a herce Bena Afflecka, který se strach z ní rozhodl převzít do vlastních rukou.
Fotogalerie2

Netflix koupil startup zabývající se umělou inteligencí, který založil herec a režisér Ben Affleck. Ten si na jeho obrazovkách letos v lednu zahrál s kolegou a kámošem Mattem Damonem ve snímku Rána. | foto: NETFLIX

Hollywood se umělé inteligence (AI) již nějaký ten pátek bojí jako čert kříže. AI totiž může prokazatelně v ne až tak vzdálené budoucnosti nahradit nemalou část práce scenáristů, herců nebo postprodukčních týmů a změnit celý způsob tvorby filmů. Zároveň do ní ale velká studia ve velkém investují, protože se jim s pomocí chytrých nástrojů AI má brzy podařit zrychlit a zlevnit produkci. A z toho logicky vyplývá obrovská konkurenční výhoda.

Kdo se bojí, nesmí do digitálního lesa

Možná jste o tom už slyšeli. Herec a režisér Ben Affleck se rozhodl vzít strach z umělé inteligence do vlastních rukou. V roce 2022 proto spoluzaložil start-up InterPositive, který vyvíjí AI nástroje pro filmovou postprodukci, a nyní jej po několika letech vývoje prodal streamingovému gigantovi Netflixu. Technologie má pomáhat filmařům hlavně s technickými úpravami, jako například s opravou světla ve scénách, odstraněním chyb při natáčení nebo úpravou pozadí. Podle Afflecka nejde o nástroj, který by měl tvořit filmy místo lidí, ale o pomocníka, který usnadní práci při dokončování filmů a seriálů.

Kdože to platí?

Pro Netflix jde o další krok, jak zrychlit a zlevnit výrobu vlastního obsahu. Bývalý Affleckův start-up zůstane součástí společnosti a jeho tým se přesune přímo pod Netflix, zatímco herec a režisér bude firmě pomáhat jako poradce. Streamovací gigant s velkým červeným písmenem N ve znaku si podle odborníků počíná v poslední době vyloženě geniálně. Když totiž nedávno odstoupil z plánované akvizice jiného obřího filmového studia Warner Bros. Discovery, dostal odstupné, takzvané break-up fee, ve výši asi 2,8 miliardy dolarů, což je zhruba 65 miliard korun. Poplatek zaplatila skupina Paramount Skydance, která nakonec Warner Bros. přebírá. Šlo o smluvní kompenzaci za to, že původní dohoda s Netflixem padla. Někteří proto vtipkují o tom, že na koupi Affleckova start- -upu nepřímo přispěla konkurence.

Každý svou cestou

Jak jsme již znínili, ironií je, že právě Hollywood dlouhodobě varuje před riziky AI, aby zároveň do podobných technologií investoval čím dál víc. U Disneyho udělali například před časem miliardovou smlouvu s OpenAI, která bude moct v rámci jejich platformy Disney+ generovat nejrůznější virtuální filmy a klípky s jeho domovskými postavami.

Závěrečnou plánovanou fází, v případě Disneyho se to dá označit za endgame, má být moment, kdy vám bude mobilní aplikace podobné blbůstky vyrábět na míru. Posuďte sami, kdo se k fenoménu AI staví v součanosti prozíravěji. Zda je to Netflix, Disney, nebo někdo úplně jiný.

