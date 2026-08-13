Hlídač státu zveřejnil přehled příjmů a kumulace funkcí českých politiků a političek za rok 2025. Data zahrnují poslance, členy vlády, senátory, krajské zastupitele a nově také zastupitele statutárních měst.
Nejvyšší celkový hrubý roční příjem včetně náhrad vykázal senátor Tomáš Fiala (ODS), který zároveň působil jako ředitel Nemocnice Strakonice. Za rok 2025 jeho příjem dosáhl 7,04 milionu korun.
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Pro srovnání – tehdejší premiér Petr Fiala (ODS) si za stejný rok přišel na 5,04 milionu korun. Předseda vlády se tak v žebříčku nejlépe placených politiků zařadil až na šesté místo.
Kdo si v roce 2025 vydělal nejvíce?
Do celkového ročního hrubého příjmu Hlídač státu započítává nejen samotný plat, ale také odměny, bonusy, příspěvky a účelové i neúčelové náhrady.
V první pětici se zařadili:
„Občané mají právo vědět, jak stát nakládá s jejich penězi. Týká se to i odměňování lidí, kteří zastávají významné veřejné funkce a jsou placeni z veřejných financí,“ uvedl ředitel Hlídače státu Michal Bláha.
Podle něj ale samotná výše příjmu nemusí znamenat problém. Důležitá je především transparentnost a možnost veřejné kontroly.
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V čele mezi hejtmany je Mračková Vildumetzová
Hlídač státu zveřejnil také samostatný přehled příjmů hejtmanů a hejtmánek. Nejvýše se za rok 2025 dostala Jana Mračková Vildumetzová (ANO) s příjmem 4,90 milionu korun. V průběhu roku přitom kombinovala funkci hejtmanky, senátorky a zastupitelky. V listopadu 2025 následně post hejtmanky opustila.
Následují:
I v tomto případě se do výsledné částky promítaly další zastávané funkce a odměny spojené s jejich výkonem.
Devět funkcí pro jednoho politika
Vedle příjmů sledoval Hlídač státu také to, kolik funkcí jednotliví politici současně zastávají. Rekordmanem za rok 2025 byl středočeský krajský zastupitel Luděk Jeništa (nestraník za hnutí STAN), u něhož Hlídač státu evidoval hned devět funkcí.
O jednu méně měli hejtman Martin Kuba (ODS) a Jiří Kotlík (ANO), který se později stal poslancem. Sedm funkcí pak evidoval Hlídač státu například u Rostislava Koštiala, Miroslava Žbánka, Břetislava Štefana, Jiřího Svobody nebo Jiřího Boušky.
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Samotný počet funkcí přitom podle Hlídače státu automaticky neznamená problém. U některých zastupitelů je běžné, že vedle veřejného mandátu pokračují ve svém zaměstnání. Otázkou ale může být, zda je možné všechny funkce vykonávat skutečně odpovědně a zda některé kombinace nepředstavují riziko střetu zájmů.
„Existují ale situace, kdy se jednotlivé funkce překrývají natolik, že je nemožné všechny vykonávat zodpovědně,“ upozornil Bláha.
Data poskytly stovky institucí
Přehled vznikl na základě údajů, které Hlídač státu získal od veřejných institucí prostřednictvím žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Celkem organizace oslovila 593 veřejných institucí a úřadů. Informace o platech poskytlo 426 z nich, zatímco 167 oslovených institucí údaje odmítlo poskytnout nebo je nedodalo. Hlídač státu proto upozorňuje, že jeho databáze vychází z dostupných veřejných údajů a za jejich správnost odpovídají instituce, které je poskytly.