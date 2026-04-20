Česká republika čelí výraznému poklesu porodnosti, který dosáhl historického minima. V roce 2025 se narodilo přibližně 77,6 tisíce dětí, což představuje meziroční pokles o osm procent a zároveň nejnižší hodnotu od začátku statistického sledování v roce 1785. Současně se dlouhodobě zvyšuje věk žen při narození dítěte, který se nyní ustálil na 30,6 roku. Odborníci přitom upozorňují i na nový společenský trend – rostoucí víru v to, že moderní medicína dokáže kompenzovat biologické limity plodnosti.
Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) klesla úhrnná plodnost na 1,28 dítěte na ženu. Nejvíce dětí se rodí ženám mezi 30 a 34 lety, přičemž nejpočetnější skupinou jsou matky ve věku 31 let. Za tímto vývojem stojí kombinace několika faktorů – od odkládání rodičovství přes ekonomickou nejistotu až po proměnu životních priorit.
Slabé ročníky a odkládání na „pak“
„Souvisí s tím jednoznačně odkládání mateřství do vyššího věku, případně dobrovolná bezdětnost nebo rozhodnutí vychovat jen menší počet dětí. Navíc se do plodného věku dostávají slabé ročníky z 90. let, což se do statistik propisuje,“ potvrdila Lenka Hromadová, lékařka a R&D ředitelka pro klinickou část kliniky Repromeda – ta se specializuje na problémy s otěhotněním.
Podle odborníků nelze v dohledné době očekávat zvrat. „Baby boom nás bohužel nečeká. Nižší porodnost teď povede k nižší porodnosti v budoucnu. K modelu tří nebo čtyř dětí se nejspíš společnost už nevrátí,“ dodala lékařka.
|
Mýtus o neomezených možnostech medicíny
S rostoucím věkem rodičů souvisí i rozšířená představa, že asistovaná reprodukce dokáže problémy s početím vyřešit téměř bez omezení. Lékaři však varují, že taková očekávání jsou nerealistická.
„Představa, že pokud se nedaří v pozdějším věku otěhotnět přirozeně, stačí se obrátit na centrum asistované reprodukce, je mylná. Úspěšnost metod významně klesá s věkem a stěžejním faktorem je stáří vajíček,“ upozornila dále Lenka Hromadová.
Podle ní je situace zvlášť kritická po čtyřicátém roce života. „Stěžejním faktorem je stáří vajíček, tedy věk ženy. Po čtyřicátém roce věku je pravděpodobnost pozitivního výsledku asistované reprodukce s využitím vlastních vajíček jen v řádu několika málo procent. S každým dalším rokem pak dál prudce klesá,“ doplnila.
|
Asistovaná reprodukce přesto hraje stále významnější roli a její podíl na počtu narozených dětí roste. Podle odborníků ale sama o sobě porodnost nezvyšuje.
„Narůstá spektrum metod navyšujících úspěšnost, což vede ke zvýšení podílu narozených dětí. Nicméně díky asistované reprodukci nedochází ke zvýšení porodnosti, děti narozené po asistované reprodukci nejsou navíc. Bez nich by však byl pokles ještě citelnější,“ vysvětlela lékařka.
Social freezing: šance, která má své limity
Se změnou životního stylu se do popředí dostává také tzv. social freezing, tedy zmrazení pohlavních buněk pro pozdější využití. Tato metoda může pomoci zachovat plodnost, má však jasně dané hranice.
„V praxi vidíme, že přicházejí s žádostí o social freezing ženy vyššího reprodukčního věku. U nich však už dobrý výsledek kvůli přirozenému poklesu kvality oocytů nelze zaručit,“ uvedla Hromadová.
Odborníci doporučují využít tuto možnost ideálně do 35 let věku, kdy je šance na budoucí úspěšné těhotenství výrazně vyšší.
|
Demografické dopady a výzvy pro stát
Pokles porodnosti má podle expertů zásadní dopady na fungování celé společnosti – od stárnutí populace přes nedostatek pracovní síly až po rostoucí tlak na důchodový a zdravotní systém.
„Ocitáme se v demograficky nevýhodné pozici, kdy extrémně narůstá počet seniorů a klesá počet narozených dětí. Narušením tohoto poměru se narušuje i mikro a makroekonomika v zemi,“ řekla Kateřina Veselá, ředitelka kliniky Repromeda.
Podle ní je klíčové zaměřit se na podporu mladých rodin. „Neměli bychom zapomínat na investice do mladých rodin, které jsou perspektivní pro to, aby na svět přivedly další generace,“ připomněla.
Na nutnost větší osvěty upozornila i Hromadová: „Stát, veřejné instituce, odborné společnosti, praktičtí lékaři, gynekologové i média by měli více akcentovat pokles plodnosti se zvyšujícím se věkem zejména žen. Toto povědomí bohužel stále není dostatečné.“
Současné nastavení společnosti navíc ovlivňuje i samotné fungování rodin. „S odkládáním rodičovství se rodiče mohou ocitnout v nezáviděníhodné roli, kdy se starají o malé děti a současně o své stárnoucí, nemocné rodiče,“ sdělila lékařka.
Takzvaná sendvičová generace se tak stává stále častějším jevem, který může mít dlouhodobé sociální i ekonomické důsledky.