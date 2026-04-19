„Máme tu nádherný most, který představuje moderní architekturu. Jeho zázemí přináší úplně nový pohled na most,“ uvedl při slavnostním otvírání pražský primátor Bohuslav Svoboda. V pátek 17. 4. 2026 tu společně přestřihli pásku politici, architekti a stavbaři a na Dvorecký most vstoupili první chodci, přejely první, i když jen slavnostní, tramvaje. Praha se dočkala po letech plánování a debat nové dopravní tepny.
Unikátní galerie Dvoreckého mostu: Tak šel čas s novou pražskou kubistickou stavbou
První nedočkavci se po mostě prošli krátce před 13. hodinou, během několika minut se oba břehy mostu zaplnily stovkami chodců, mezi nimiž s obtížemi kličkovali cyklisté, kterým je nová stavba také určená. Nesmějí na něj ale automobily, s výjimkou vozů záchranky, policie či hasičů.
OBRAZEM: Pražský Dvorecký most se otevřel pro veřejnost. Co se na místě právě děje?
O den později, v sobotu 18. dubna 2026, se Dvorecký most otevřel pro pravidelné linky městské hromadné dopravy. Nová spojnice Smíchova a Podolí přinesla nové tramvajové linky, přetrasované autobusy i výrazné zrychlení spojení mezi Prahou 4 a Prahou 5.
PŘEHLEDNĚ: Dvorecký most „překope“ tramvajovou dopravu v Praze. Známe podrobnosti
Most nese pojmenování podle Dvorců, kdysi samostatné osady na pravém břehu Vltavy. Dříve se objevily také jiné varianty názvu. Například po bývalé americké ministryni zahraničí Madeleine Albrightové nebo po svaté Anežce České. První možnost odmítli pozůstalí po političce, druhou nepodpořili Pražané v anketě.
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled