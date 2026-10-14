Senátní volby pokračují. Kdy se otevřou volební místnosti a kdo postoupil do 2. kola?

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  16:15
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V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ve 22 z celkem 27 senátních obvodů se uskuteční druhé kolo voleb, v němž voliči rozhodnou o obsazení zbývajících mandátů. Hlasovat se bude v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026. Pravidla hlasování zůstávají stejná, voliči ale nové hlasovací lístky do poštovních schránek nedostanou.

Týden po komunálních volbách a prvním kole senátních voleb se v části republiky znovu otevřou volební místnosti. Platí to i pro tři pražské obvody v Praze. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026. Pravidla hlasování zůstávají stejná jako v prvním kole. Volební místnosti tak budou otevřené:

  • v pátek od od 14 do 22 hodin
  • v sobotu od 8 do 14 hodin

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Kandidáti 2. kola senátních voleb 2026

Volební obvodKandidátiZisk v 1. kole (procentech)
Cheb1) Miroslav Plevný (STAN)40,08
2) Sandra Tsoukernik (ANO)27,08
Louny1) Ivo Trešl (STAN)43,50
2) Jaroslav Mikoláš (ANO)25,55
Plzeň-město1) Karel Řehka (STAN)32,86
2) Lucie Kantorová (ANO)27,26
Pelhřimov1) Ladislav Med (ODS)30,48
2) Michal Kozár (ANO)27,15
Příbram1) Petr Štěpánek (STAN)43,70
2) Barbora Daňhová (ANO)25,21
Praha 51) Václav Láska (SEN 21)32,54
2) Radko Sáblík (ODS)27,10
Praha 91) David Smoljak (STAN)48,92
2) Dagmar Pecková (ODS)23,06
Praha 11) Jiří Padevět (STAN)49,64
2) Jan Čižinský (Praha sobě)27,74
Kladno1) Adéla Sucharda Šípová (Pir)30,80
2) Petr Paták (ODS)29,44
Česká Lípa1) Jitka Volfová (ANO)35,05
2) Martin Půta (SLK)32,66
Kolín1) Michael Kašpar (STAN)45,26
2) Andrea Brzobohatá (ANO)25,54
Hradec Králové1) Martin Dvořák (STAN)25,13
2) Zuzana Ceralová Petrofová (ODS)21,94
Žďár nad Sázavou1) Michal Šmarda (Volt)27,60
2) Josef Klement (KDU-ČSL)25,62
Znojmo1) Tomáš Třetina (TOP 09)35,55
2) Jiří Kyněra (ANO)22,28
Brno-město1) Zdeněk Papoušek (ODS)42,08
2) Karel Zitterbart (STAN)24,45
Přerov1) Jakub Navařík (ODS)38,54
2) Petr Vrána (ANO)37,62
Litovel1) Marek Ošťádal (24/7)32,17
2) Martin Škurek (ANO)28,78
Frýdek-Místek1) Helena Pešatová (STAN)34,75
2) Petr Korč (NFNM)32,47
Ostrava-město1) Ondřej Šimetka (ODS)46,74
2) Lucie Baránková Vilamová (ANO)30,61
Karviná1) Lenka Brzyszkowská (ANO)33,62
2) Petr Kazík (OK)14,31
Zlín1) Tomáš Goláň (ODS)33,54
2) Ivo Mitáček (STAN)22,83
Uherské Hradiště1) Josef Bazala (KDU-ČSL)47,81
2) Jiří Vašica (ANO)28,34

Jak volit ve 2. kole senátních voleb

Způsob volby senátorů o nadcházejícím víkendu se nijak neliší od průběhu hlasování v uplynulém první kole. I nyní platí, že senátní volby patří k těm nejjednodušším:

  • Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi
  • Volič má jeden hlas – vybírá jeden lístek
  • Ve druhém kole bude na výběr ze dvou kandidátů
  • Lístek se nijak neoznačuje (žádné kroužky nebo křížky)

Po prokázání totožnosti tak za plentou vybere lístek jednoho ze dvou kandidátů a vloží hlasovací lístek s jeho jménem do úřední obálky. Pozor si musí dát pouze na to, aby se jim při vkládání hlasu do obálky lístky náhodou neslepily k sobě. V takovém případě je totiž hlas neplatný.

Volby do Senátu 2026 v Praze: Výsledky prvního kola a postupující

Kdy dostanu hlasovací lístky

Druhé kolo senátních voleb se odehrává jen týden po tom prvním. V mezidobí se musí stihnout vytištění nové sady lístků a na jejich distribuci do domácností už nezbývá čas.

Voliči tedy novou sadu lístků dostanou až společně s úřední obálkou ve volební místnosti po prokázání totožnosti.

Obyvatele Prahy, kterých se týká druhé kolo senátních voleb, už na něj upozorňují například oznámení vyvěšená na vstupních dveřích bytových domů.

Jaké doklady jsou potřeba k volbám?

Voliči musí před odevzdáním hlasu prokázat volební komisi svou totožnost. Možností je několik, zásadní je platnost dokladu:

  • Fyzický doklad – občanský průkaz nebo cestovní pas
  • Elektronicky – prostřednictvím aplikace eDoklady. Před cestou k volbám je vhodné zkontrolovat její aktuálnost.

Hlasování s voličským průkazem

Senátní volby umožňují odvolení i mimo okrsek podle trvalé adresy, přesto mají limitaci – volič nemůže hlasovat jinde, než ve „svém“ obvodě. Vždy tedy bude vybírat mezi stejnými senátory.

O samostatný průkaz pro druhé kolo lze požádat i nyní – nejpozději však do středy 14. října do 16 hodin. Pokud však volič žádal už před prvním kolem a dostal dva lístky, úřad nový lístek už nevydá. Nebude tedy smět k volbám.

Žádost lze podat už pouze osobně na úřadě podle místa trvalého bydliště, vydání průkazu je na počkání. Průkaz je pouze v papírové podobě, volič jej při ověření totožnosti u voleb odevzdá komisi.

Kandidáti, kteří byli zvoleni senátory už v 1. kole

V prvním kole senátorských voleb bylo zvoleno pět senátorů. Získali totiž přes 50 procent hlasů:

Výsledky 1. kola senátních voleb v Praze

Protože žádný z 21 kandidátů v Praze nezískal více než 50 procent hlasů, rozhodne se o senátorech v těchto obvodech až ve druhém kole. V každém obvodu se o postup do Senátu utkají dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola.

Praha 1 – Volební účast: 46,48 procenta
Jméno kandidátaHlasy (v procentech)Počet hlasů
Jiří Padevět (ODS+STAN+Piráti+TOP 09, BEZPP)49,64 – postup do 2. kola voleb17 576
Jan Čižinský (KDU-ČSL+Zel+PHASOBĚ, PRAHA SOBĚ)27,74 – postup do 2. kola voleb9 824
Ján Dudra (ANO, BEZPP)12,224 329
Pavel Čižinský (Levice)2,901 028
Jiří Pavel Pešek (Švýcarská dem., BEZPP)2,62929
Jiří Morštadt (Generace, BEZPP)1,68597
Vojtěch Ryvola (GEN)1,38490
Jan Štern (TEAM)0,98347
Vladimír Kolman (SOCDEM)0,80286

* BEZPP – jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti

Praha 5 – Volební účast: 45,41 procenta
Jméno kandidátaHlasy (v procentech)Počet hlasů
Václav Láska (SEN 21)32,54 – postup do 2. kola voleb14 606
Radko Sáblík (KDU-ČSL+ODS+STAN, ODS)27,10 – postup do 2. kola voleb12 162
Zdeněk Šarapatka (Piráti+TOP+LES, TOP 09)19,758 866
Lubomír Brož (ANO)13,436 030
Pavel Spirov (SPD)4,642 084
Petra Prokšanová (KSČM)1,58711
Ľubomír Augustín (PŘÍSAHA)0,93418

* BEZPP – jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti

Praha 9 – Volební účast: 44,77 procenta
Jméno kandidátaHlasy (v procentech)Počet hlasů
David Smoljak (KDU-ČSL+Zelení+STAN+Piráti+TOP 09, BEZPP)48,92 – postup do 2. kola voleb20 232
Dagmar Pecková (ODS, BEZPP)23,06 – postup do 2. kola voleb9 539
Radek Žalud (ANO, BEZPP)14,706 080
Bedřich Laube (Svobodní+SPD+Trikolora+PRO, Svobodní)8,093 346
Darina Batyiová (Kruh, BEZPP)5,212 156

* BEZPP – jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti

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