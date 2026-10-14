Týden po komunálních volbách a prvním kole senátních voleb se v části republiky znovu otevřou volební místnosti. Platí to i pro tři pražské obvody v Praze. Druhé kolo senátních voleb se uskuteční v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026. Pravidla hlasování zůstávají stejná jako v prvním kole. Volební místnosti tak budou otevřené:
- v pátek od od 14 do 22 hodin
- v sobotu od 8 do 14 hodin
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Senátní volby 2026: druhé kolo
Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště
Kandidáti 2. kola senátních voleb 2026
|Volební obvod
|Kandidáti
|Zisk v 1. kole (procentech)
|Cheb
|1) Miroslav Plevný (STAN)
|40,08
|2) Sandra Tsoukernik (ANO)
|27,08
|Louny
|1) Ivo Trešl (STAN)
|43,50
|2) Jaroslav Mikoláš (ANO)
|25,55
|Plzeň-město
|1) Karel Řehka (STAN)
|32,86
|2) Lucie Kantorová (ANO)
|27,26
|Pelhřimov
|1) Ladislav Med (ODS)
|30,48
|2) Michal Kozár (ANO)
|27,15
|Příbram
|1) Petr Štěpánek (STAN)
|43,70
|2) Barbora Daňhová (ANO)
|25,21
|Praha 5
|1) Václav Láska (SEN 21)
|32,54
|2) Radko Sáblík (ODS)
|27,10
|Praha 9
|1) David Smoljak (STAN)
|48,92
|2) Dagmar Pecková (ODS)
|23,06
|Praha 1
|1) Jiří Padevět (STAN)
|49,64
|2) Jan Čižinský (Praha sobě)
|27,74
|Kladno
|1) Adéla Sucharda Šípová (Pir)
|30,80
|2) Petr Paták (ODS)
|29,44
|Česká Lípa
|1) Jitka Volfová (ANO)
|35,05
|2) Martin Půta (SLK)
|32,66
|Kolín
|1) Michael Kašpar (STAN)
|45,26
|2) Andrea Brzobohatá (ANO)
|25,54
|Hradec Králové
|1) Martin Dvořák (STAN)
|25,13
|2) Zuzana Ceralová Petrofová (ODS)
|21,94
|Žďár nad Sázavou
|1) Michal Šmarda (Volt)
|27,60
|2) Josef Klement (KDU-ČSL)
|25,62
|Znojmo
|1) Tomáš Třetina (TOP 09)
|35,55
|2) Jiří Kyněra (ANO)
|22,28
|Brno-město
|1) Zdeněk Papoušek (ODS)
|42,08
|2) Karel Zitterbart (STAN)
|24,45
|Přerov
|1) Jakub Navařík (ODS)
|38,54
|2) Petr Vrána (ANO)
|37,62
|Litovel
|1) Marek Ošťádal (24/7)
|32,17
|2) Martin Škurek (ANO)
|28,78
|Frýdek-Místek
|1) Helena Pešatová (STAN)
|34,75
|2) Petr Korč (NFNM)
|32,47
|Ostrava-město
|1) Ondřej Šimetka (ODS)
|46,74
|2) Lucie Baránková Vilamová (ANO)
|30,61
|Karviná
|1) Lenka Brzyszkowská (ANO)
|33,62
|2) Petr Kazík (OK)
|14,31
|Zlín
|1) Tomáš Goláň (ODS)
|33,54
|2) Ivo Mitáček (STAN)
|22,83
|Uherské Hradiště
|1) Josef Bazala (KDU-ČSL)
|47,81
|2) Jiří Vašica (ANO)
|28,34
Jak volit ve 2. kole senátních voleb
Způsob volby senátorů o nadcházejícím víkendu se nijak neliší od průběhu hlasování v uplynulém první kole. I nyní platí, že senátní volby patří k těm nejjednodušším:
- Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi
- Volič má jeden hlas – vybírá jeden lístek
- Ve druhém kole bude na výběr ze dvou kandidátů
- Lístek se nijak neoznačuje (žádné kroužky nebo křížky)
Po prokázání totožnosti tak za plentou vybere lístek jednoho ze dvou kandidátů a vloží hlasovací lístek s jeho jménem do úřední obálky. Pozor si musí dát pouze na to, aby se jim při vkládání hlasu do obálky lístky náhodou neslepily k sobě. V takovém případě je totiž hlas neplatný.
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Volby do Senátu 2026 v Praze: Výsledky prvního kola a postupující
Kdy dostanu hlasovací lístky
Druhé kolo senátních voleb se odehrává jen týden po tom prvním. V mezidobí se musí stihnout vytištění nové sady lístků a na jejich distribuci do domácností už nezbývá čas.
Voliči tedy novou sadu lístků dostanou až společně s úřední obálkou ve volební místnosti po prokázání totožnosti.
Jaké doklady jsou potřeba k volbám?
Voliči musí před odevzdáním hlasu prokázat volební komisi svou totožnost. Možností je několik, zásadní je platnost dokladu:
- Fyzický doklad – občanský průkaz nebo cestovní pas
- Elektronicky – prostřednictvím aplikace eDoklady. Před cestou k volbám je vhodné zkontrolovat její aktuálnost.
Hlasování s voličským průkazem
Senátní volby umožňují odvolení i mimo okrsek podle trvalé adresy, přesto mají limitaci – volič nemůže hlasovat jinde, než ve „svém“ obvodě. Vždy tedy bude vybírat mezi stejnými senátory.
O samostatný průkaz pro druhé kolo lze požádat i nyní – nejpozději však do středy 14. října do 16 hodin. Pokud však volič žádal už před prvním kolem a dostal dva lístky, úřad nový lístek už nevydá. Nebude tedy smět k volbám.
Žádost lze podat už pouze osobně na úřadě podle místa trvalého bydliště, vydání průkazu je na počkání. Průkaz je pouze v papírové podobě, volič jej při ověření totožnosti u voleb odevzdá komisi.
Kandidáti, kteří byli zvoleni senátory už v 1. kole
V prvním kole senátorských voleb bylo zvoleno pět senátorů. Získali totiž přes 50 procent hlasů:
- Tomáš Fiala (Naše Česko, Strakonice – obvod č. 12)
- Zbyněk Linhart (STAN+SLK, Děčín – obvod č. 33)
- Jan Sobotka (STAN, Trutnov – obvod č. 39)
- Jan Grulich (TOP 09, Rychnov nad Kněžnou – obvod č. 48)
- Jan Grolich (KDU-ČSL, Vyškov – obvod č. 57)
Výsledky 1. kola senátních voleb v Praze
Protože žádný z 21 kandidátů v Praze nezískal více než 50 procent hlasů, rozhodne se o senátorech v těchto obvodech až ve druhém kole. V každém obvodu se o postup do Senátu utkají dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola.
|Jméno kandidáta
|Hlasy (v procentech)
|Počet hlasů
|Jiří Padevět (ODS+STAN+Piráti+TOP 09, BEZPP)
|49,64 – postup do 2. kola voleb
|17 576
|Jan Čižinský (KDU-ČSL+Zel+PHASOBĚ, PRAHA SOBĚ)
|27,74 – postup do 2. kola voleb
|9 824
|Ján Dudra (ANO, BEZPP)
|12,22
|4 329
|Pavel Čižinský (Levice)
|2,90
|1 028
|Jiří Pavel Pešek (Švýcarská dem., BEZPP)
|2,62
|929
|Jiří Morštadt (Generace, BEZPP)
|1,68
|597
|Vojtěch Ryvola (GEN)
|1,38
|490
|Jan Štern (TEAM)
|0,98
|347
|Vladimír Kolman (SOCDEM)
|0,80
|286
* BEZPP – jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti
|Jméno kandidáta
|Hlasy (v procentech)
|Počet hlasů
|Václav Láska (SEN 21)
|32,54 – postup do 2. kola voleb
|14 606
|Radko Sáblík (KDU-ČSL+ODS+STAN, ODS)
|27,10 – postup do 2. kola voleb
|12 162
|Zdeněk Šarapatka (Piráti+TOP+LES, TOP 09)
|19,75
|8 866
|Lubomír Brož (ANO)
|13,43
|6 030
|Pavel Spirov (SPD)
|4,64
|2 084
|Petra Prokšanová (KSČM)
|1,58
|711
|Ľubomír Augustín (PŘÍSAHA)
|0,93
|418
* BEZPP – jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti
|Jméno kandidáta
|Hlasy (v procentech)
|Počet hlasů
|David Smoljak (KDU-ČSL+Zelení+STAN+Piráti+TOP 09, BEZPP)
|48,92 – postup do 2. kola voleb
|20 232
|Dagmar Pecková (ODS, BEZPP)
|23,06 – postup do 2. kola voleb
|9 539
|Radek Žalud (ANO, BEZPP)
|14,70
|6 080
|Bedřich Laube (Svobodní+SPD+Trikolora+PRO, Svobodní)
|8,09
|3 346
|Darina Batyiová (Kruh, BEZPP)
|5,21
|2 156
* BEZPP – jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti