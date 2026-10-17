Senátní volby 2026: Praha vybrala tři senátory. Volební výsledky druhého kola

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  16:09aktualizováno  17:16
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V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)
Jiří Padevět ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po vyhlášení...
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O novém složení jedné třetiny horní komory Parlamentu rozhodli voliči v závěrečném souboji o senátorská křesla. V Praze se hlasovalo ve třech obvodech, druhé kolo senátních voleb se ale týkalo také dalších částí Česka. Přinášíme přehled výsledků z voleb.

Tři volební obvody, šest kandidátů a tři senátorská křesla. V Praze se rozhodovalo o vítězích druhého kola senátních voleb. Voliči v každém obvodu vybírali ze dvou kandidátů, kteří v prvním kole minulý týden získali nejvíce hlasů. Druhé kolo senátních voleb se konalo také v dalších 19 obvodech napříč Českem.

V Praze 1 Jiří Padevět (STAN) porazil Jana Čižinského (Praha sobě). Vystřídá tak na postu dosavadní senátorku Miroslavu Němcovou (ODS), která letos nekandidovala. V Praze 5 obhájil post senátora Václav Láska (SEN 21), jenž porazil Radko Sáblíka (ODS). V Praze 9 obhájil svůj post senátor David Smoljak (STAN), který porazil operní pěvkyni Dagmar Peckovou.

Volby do Senátu ovládlo STAN

Starostové a nezávislí (STAN) spolu se Starosty pro Liberecký kraj po šesti letech znovu ovládli senátní volby. Do horní komory Parlamentu se letos dostalo deset ze 14 jejich kandidátů, dva z nich uspěli už v prvním kole. K úspěšným stranám se zařadila také ODS, která získala sedm mandátů, přestože obhajovala pouze pět křesel. Naopak vládní hnutí ANO přišlo o jednoho senátora. Z jeho 13 kandidátů, kteří postoupili do finále, neuspěl ani jeden.

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

KDU-ČSL obhájila všechny tři mandáty a TOP 09 oba své senátory. Piráti naopak přišli o přímé zastoupení v Senátu, protože žádný z jejich kandidátů letos neuspěl. Volební účast ve druhém kole dosáhla 21,12 procenta, což je více než v předchozích letech.

Své mandáty obhájili také Marek Ošťádal (24/7, dříve STAN), Tomáš Fiala (Naše Česko, dříve za ODS) a předseda hnutí SEN 21 Václav Láska. Mezi nová uskupení zastoupená v Senátu se vedle hnutí 24/7 a Naše Česko zařadily také hnutí Naše město Frýdek-Místek a Osobnosti pro kraj. Jejich kandidáti Petr Korč, budoucí primátor Frýdku-Místku, a Petr Kazík, ředitel opavského divadla, ve volbách zvítězili.

Voličský zájem o finále byl vyšší než v předchozích letech, účast představovala 21,12 procenta.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Praha 1 – obvod č. 27

V Praze 1 se o post senátora utkal Jiří Padevět (STAN) s Janem Čižinským (Praha sobě). Druhé kolo stejně jako to první ovládl s přehledem Padevět. Dosavadní senátorka Miroslava Němcová (ODS) letos nekandidovala.

Výsledky senátních voleb v Praze 1

Sečteno hlasů: 100 procent

Volební účast: 25,44 procenta

Jméno kandidátaHlasy (v procentech)Počet hlasů
Jiří Padevět (ODS+STAN+Piráti+TOP 09, BEZPP)66,65 – zvolen senátorem13 207
Jan Čižinský (KDU-ČSL+Zel+PHASOBĚ, PRAHA SOBĚ)33,346 608

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Praha 5 – obvod č. 21

Nejvyrovnanější souboj z hlediska 1. kola i 2. kola pražských senátních voleb nabídla Praha 5. Tam se střetl obhajující senátor Václav Láska (SEN 21), který se utkal s Radko Sáblíkem (ODS). Vítězem se stal Láska, který získal o necelé dva tisíce hlasů.

Výsledky senátních voleb v Praze 5

Sečteno hlasů: 100 procent

Volební účast: 22,68 procenta

Jméno kandidátaHlasy (v procentech)Počet hlasů
Václav Láska (SEN 21)53,21 – zvolen senátorem12 205
Radko Sáblík (KDU-ČSL+ODS+STAN, ODS)46,7810 730

Praha 9 – obvod č. 24

Obhajující senátor David Smoljak (STAN) se ve druhém kole senátních voleb v obvodu Praha 9 utkal s operní pěvkyní Dagmar Peckovou, která kandidovala za ODS. I druhé kolo zde mělo jasný průběh a ovládl jej Smoljak.

Výsledky senátních voleb v Praze 9

Sečteno hlasů: 100 procent

Volební účast: 19,22 procenta

Jméno kandidátaHlasy (v procentech)Počet hlasů
David Smoljak (KDU-ČSL+Zelení+STAN+Piráti+TOP 09, BEZPP)78,73 – zvolen senátorem14 739
Dagmar Pecková (ODS, BEZPP)21,263 981

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Kandidáti 2. kola senátních voleb 2026

Volební obvodKandidátiZisk v 1. kole (procentech)Zisk ve 2. kole
Cheb1) Miroslav Plevný (STAN)40,0871,35 – zvolen senátorem
2) Sandra Tsoukernik (ANO)27,0828,64
Louny1) Ivo Trešl (STAN)43,5066,21 – zvolen senátorem
2) Jaroslav Mikoláš (ANO)25,5533,78
Plzeň-město1) Karel Řehka (STAN)32,8659,37 – zvolen senátorem
2) Lucie Kantorová (ANO)27,2640,62
Pelhřimov1) Ladislav Med (ODS)30,4861,84 – zvolen senátorem
2) Michal Kozár (ANO)27,1538,15
Příbram1) Petr Štěpánek (STAN)43,7074,25 – zvolen senátorem
2) Barbora Daňhová (ANO)25,2125,74
Praha 51) Václav Láska (SEN 21)32,5453,21 – zvolen senátorem
2) Radko Sáblík (ODS)27,1046,78
Praha 91) David Smoljak (STAN)48,9278,73 – zvolen senátorem
2) Dagmar Pecková (ODS)23,0621,26
Praha 11) Jiří Padevět (STAN)49,6466,65 – zvolen senátorem
2) Jan Čižinský (Praha sobě)27,7433,34
Kladno1) Adéla Sucharda Šípová (Piráti)30,8048,33
2) Petr Paták (ODS)29,4451,66 – zvolen senátorem
Česká Lípa1) Jitka Volfová (ANO)35,0544,24
2) Martin Půta (SLK)32,6655,75 – zvolen senátorem
Kolín1) Michael Kašpar (STAN)45,2673,24 – zvolen senátorem
2) Andrea Brzobohatá (ANO)25,5426,75
Hradec Králové1) Martin Dvořák (STAN)25,1339,84
2) Zuzana Ceralová Petrofová (ODS)21,9460,15– zvolena senátorkou
Žďár nad Sázavou1) Michal Šmarda (Volt)27,6045,91
2) Josef Klement (KDU-ČSL)25,6254,08 – zvolen senátorem
Znojmo1) Tomáš Třetina (TOP 09)35,5563,67 – zvolen senátorem
2) Jiří Kyněra (ANO)22,2836,32
Brno-město1) Zdeněk Papoušek (ODS)42,0865,78 – zvolen senátorem
2) Karel Zitterbart (STAN)24,4534,21
Přerov1) Jakub Navařík (ODS)38,5456,91 – zvolen senátorem
2) Petr Vrána (ANO)37,6243,08
Litovel1) Marek Ošťádal (24/7)32,1765,42 – zvolen senátorem
2) Martin Škurek (ANO)28,7834,57
Frýdek-Místek1) Helena Pešatová (STAN)34,7547,90
2) Petr Korč (NFNM)32,4752,09 – zvolen senátorem
Ostrava-město1) Ondřej Šimetka (ODS)46,7465,90 – zvolen senátorem
2) Lucie Baránková Vilamová (ANO)30,6134,09
Karviná1) Lenka Brzyszkowská (ANO)33,6247,06
2) Petr Kazík (OK)14,3152,93 – zvolen senátorem
Zlín1) Tomáš Goláň (ODS)33,5462,15 – zvolen senátorem
2) Ivo Mitáček (STAN)22,8337,84
Uherské Hradiště1) Josef Bazala (KDU-ČSL)47,8165,46 – zvolen senátorem
2) Jiří Vašica (ANO)28,3434,53

První den voleb

První den druhého kola senátních voleb provázela nízká volební účast. Většinou se pohybovala mezi deseti a 15 procenty, v některých okrscích byla však výrazně nižší. Například v Moravskoslezském kraji dosahovala podle odhadu krajského úřadu kolem 17. hodiny pouhých tří procent. Průběh hlasování byl podle jeho mluvčí Nikoly Birklenové zatím bez komplikací.

Nižší zájem než před týdnem zaznamenali také ve Zlíně. Zatímco při prvním kole, které se konalo souběžně s komunálními volbami, čekali lidé před otevřením volebních místností, tentokrát přicházeli spíše jednotlivě. Podle dosavadních údajů si v prvních hodinách přišlo vybrat senátory méně než deset procent voličů, podobně jako v předchozích letech.

Nízká účast může ovlivnit i výsledky jednotlivých kandidátů. Předseda hnutí STAN Vít Rakušan po hlasování v Kolíně uvedl, že Starostové mají po úspěšném prvním kole vyšší naděje na senátorské mandáty. Za úspěch by ale nadále považoval nejméně osm získaných křesel. Ve druhém kole očekává řadu napínavých soubojů, jejichž výsledek může ovlivnit právě i nižší zájem voličů.

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, který odvolil v Hradci Králové, míní, že dosavadní průběh senátních voleb naznačuje klesající popularitu vlády. Volební místnosti se otevřely ve 14 hodin a hlasuje se ve 22 obvodech napříč Českem.

Kandidáti, kteří byli zvoleni senátory už v 1. kole

V prvním kole senátorských voleb bylo zvoleno pět senátorů. Získali totiž přes 50 procent hlasů:

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