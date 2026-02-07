Zimní olympiáda je zahájena. Itálie přivítala hry unikátním ceremoniálem

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport
Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou zahájeny. Historickým momentem se stalo zapálení olympijského ohně, který poprvé v dějinách vzplál současně na dvou místech. Zimní olympiáda se tak po 20 letech vrátila do Itálie.
Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...
Zpěvák Andrea Bocelli vystupuje během zahajovacího ceremoniálu olympijských...
Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...
Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...
10 fotografií

V Itálii oficiálně začaly XXV. zimní olympijské hry. Olympijský oheň vzplál vůbec poprvé v historii současně na dvou místech – v Miláně a Cortině d’Ampezzo. V Miláně plamen zapálily lyžařské legendy Alberto Tomba a Deborah Compagnoniová, v Cortině se této role ujala olympijská vítězka ve sjezdu Sofia Goggiaová. Krátce předtím hry oficiálně zahájil italský prezident Sergio Mattarella.

Hlavní slavnostní ceremoniál se uskutečnil na milánském fotbalovém stadionu San Siro, kde jej sledovalo téměř 67 tisíc diváků. Českou výpravu vedl při nástupu hokejista David Pastrňák, zatímco na komornějším zahájení v Cortině nesla českou vlajku biatlonistka Lucie Charvátová.

Symbolika zahajovacího večera se nesla ve znamení harmonie – propojení městských a horských sportovišť i výzvy ke spolupráci v dnešním napjatém světě. Sportovci se netradičně ukázali na čtyřech různých místech, mimo jiné v Predazzu a Livignu, aby se ceremoniálu mohlo zúčastnit co nejvíce olympioniků. Hry jsou totiž rozprostřeny na největším území v historii zimních olympiád.

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Vlajkonošem Česka je hokejista David Pastrňák. (6. února 2026)

Pořadatelé vzdali hold italské kultuře i historii. Ceremoniál připomněl Leonarda da Vinciho, antický Řím, renesanci i benátský karneval. Zvláštní pocta patřila módnímu návrháři Giorgiu Armanimu, který po desítky let oblékal italské olympioniky. Velký potlesk sklidili také tenorista Andrea Bocelli a americká zpěvačka Mariah Careyová.

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině potrvají do 22. února. Téměř tři tisíce sportovců z více než 90 zemí budou bojovat o rekordních 116 sad medailí. Českou republiku reprezentuje 114 sportovců. Slavnostní zakončení her se uskuteční ve Veroně.

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti, Stadiony a sportoviště ZOH 2026 a Program ZOH 2026.

