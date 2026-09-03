Kdo dnes projíždí Modřanskou ulicí kolem tramvajové tratě, může si všimnout, že se mezi Belárií a Černým koněm mění terén doslova před očima. Na místě budoucí zastávky Hodkovičky už vzniká její základní konstrukce. Dělníci pracují přímo u kolejí, které zůstávají v provozu.
A právě to je jeden z důvodů, proč stavba není úplně jednoduchá. Nová zastávka totiž nevzniká někde vedle trati, ale v těsném sousedství kolejí, kde musí tramvajový provoz pokračovat.
Místo zdi nástupiště
Na aktuálních fotografiích je dobře vidět mohutné pažení a výztuž budoucí konstrukce. Podél tramvajové trati vzniká nová opěrná zeď, která má vyřešit výškový rozdíl mezi tratí a okolním terénem.
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„Právě opěrná zeď a zajištění násypového tělesa se během přípravy projektu ukázaly jako jeden z technicky složitějších bodů. Původní řešení počítalo s jiným postupem, který by ale vyžadoval vyloučení tramvajového provozu. Proto bylo řešení přepracováno a doplněno o štětovnicové pažení a novou opěrnou zeď,“ uvádí mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
Dvě nástupiště, schody i bezbariérové rampy
Nová zastávka vzniká mezi stávajícími zastávkami Černý kůň a Belárie. Obě nástupiště budou dlouhá přibližně 67 metrů a široká 3,5 metru. Cestující se na ně dostanou po schodištích i bezbariérových rampách. Povrch nástupišť má tvořit mozaiková dlažba.
Součástí projektu je také bezpečné přecházení přes tramvajovou trať. Doplní se veřejné osvětlení a připraví se napojení pro přístřešky, označníky a případné informační panely.
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Zastávka navíc nebude sloužit pouze tramvajím. Vzniká jako společná zastávka pro tramvajové a autobusové spoje v trase KoMoKo (zkratka pro komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem, tedy plánovaný silniční přivaděč a úpravy v oblasti Modřan a Komořan – pozn. redakce).
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Mezi dvěma zastávkami je skoro kilometr
Důvod nové zastávky je přitom poměrně jednoduchý. Mezi Belárií a Černým koněm je přibližně kilometrová vzdálenost. Pro obyvatele okolní zástavby tak nová zastávka zkrátí docházku k tramvaji.
V souvislosti se změnami po otevření Dvoreckého mostu se počítá s obsluhou zastávky tramvajovými linkami 3, 17, 20 a 92 a také autobusovou linkou 190.
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Hotovo má být na podzim
Stavba byla naplno zahájena v červnu letošního roku. Podle aktuálních informací má být zastávka dokončena do 11. října – do tohoto termínu jsou ostatně platná dopravní omezení. Týkají se především Modřanské, Šífařské a ulice Mezi Vodami.
Další zastávky
Nové zastávky vznikly i na konci letních prázdnin, nově staví například autobusy i u branického hřbitova.