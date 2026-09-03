Tady už brzy vystoupíte. Nová tramvajová zastávka v Hodkovičkách bude nádherná

David Halatka
David Halatka
  13:00
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Nová zastávka Hodkovičky. V provozu by měla být od poloviny října.

Nová zastávka Hodkovičky. V provozu by měla být od poloviny října. | foto: Metro.cz

Konstrukce zastávky stojí, dlažební kostky jsou usazeny.
Stavební práce jsou v plném proudu.
Pohled směrem do centra
V říjnu 2026 má být hotovo.
10 fotografií
Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm vzniká už pár měsíců nové místo, kde budou tramvaje zastavovat oběma směry. Stavba je v plném proudu – koleje už mají nový štěrkový podklad a dělníci pracují na mohutné konstrukci nástupiště a opěrné zdi.

Kdo dnes projíždí Modřanskou ulicí kolem tramvajové tratě, může si všimnout, že se mezi Belárií a Černým koněm mění terén doslova před očima. Na místě budoucí zastávky Hodkovičky už vzniká její základní konstrukce. Dělníci pracují přímo u kolejí, které zůstávají v provozu.

A právě to je jeden z důvodů, proč stavba není úplně jednoduchá. Nová zastávka totiž nevzniká někde vedle trati, ale v těsném sousedství kolejí, kde musí tramvajový provoz pokračovat.

Pohled směrem do centra

Místo zdi nástupiště

Na aktuálních fotografiích je dobře vidět mohutné pažení a výztuž budoucí konstrukce. Podél tramvajové trati vzniká nová opěrná zeď, která má vyřešit výškový rozdíl mezi tratí a okolním terénem.

FOTOGALERIE: „Příští zastávka Hodkovičky.“ Nové hlášení rozezní tramvaje během října

„Právě opěrná zeď a zajištění násypového tělesa se během přípravy projektu ukázaly jako jeden z technicky složitějších bodů. Původní řešení počítalo s jiným postupem, který by ale vyžadoval vyloučení tramvajového provozu. Proto bylo řešení přepracováno a doplněno o štětovnicové pažení a novou opěrnou zeď,“ uvádí mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.

Dvě nástupiště, schody i bezbariérové rampy

Nová zastávka vzniká mezi stávajícími zastávkami Černý kůň a Belárie. Obě nástupiště budou dlouhá přibližně 67 metrů a široká 3,5 metru. Cestující se na ně dostanou po schodištích i bezbariérových rampách. Povrch nástupišť má tvořit mozaiková dlažba.

Konstrukce zastávky stojí, dlažební kostky jsou usazeny.

Součástí projektu je také bezpečné přecházení přes tramvajovou trať. Doplní se veřejné osvětlení a připraví se napojení pro přístřešky, označníky a případné informační panely.

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Zastávka navíc nebude sloužit pouze tramvajím. Vzniká jako společná zastávka pro tramvajové a autobusové spoje v trase KoMoKo (zkratka pro komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem, tedy plánovaný silniční přivaděč a úpravy v oblasti Modřan a Komořan – pozn. redakce).

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Mezi dvěma zastávkami je skoro kilometr

Důvod nové zastávky je přitom poměrně jednoduchý. Mezi Belárií a Černým koněm je přibližně kilometrová vzdálenost. Pro obyvatele okolní zástavby tak nová zastávka zkrátí docházku k tramvaji.

Do otevření zastávky zbývá asi šest týdnů

V souvislosti se změnami po otevření Dvoreckého mostu se počítá s obsluhou zastávky tramvajovými linkami 3, 17, 20 a 92 a také autobusovou linkou 190.

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Hotovo má být na podzim

Stavba byla naplno zahájena v červnu letošního roku. Podle aktuálních informací má být zastávka dokončena do 11. října – do tohoto termínu jsou ostatně platná dopravní omezení. Týkají se především Modřanské, Šífařské a ulice Mezi Vodami.

Na zastávce makají především ukrajinští pracanti.

Další zastávky

Nové zastávky vznikly i na konci letních prázdnin, nově staví například autobusy i u branického hřbitova.

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