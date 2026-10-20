Vyjednávání o budoucí pražské koalici vstupuje do druhého týdne. Minulý týden se sešly vyjednávací týmy Praha sobě a STAN. Praha sobě na jednání sdělila, že STAN považuje za svého nejbližšího partnera s nejvyšším programovým průnikem a že dalším nejbližším partnerem jsou pro ni Piráti.
Méně pozic, ale ve vedení Prahy
„Koalice STAN, Praha sobě a Piráti má nejvyšší možný programový průnik. To znamená nejméně hádek a funkční koalici, která bude čtyři roky schopná posouvat důležitá rozhodnutí a doručovat výsledky pro Prahu,“ říká Adam Scheinherr, předseda Praha sobě.
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Praha sobě STAN zároveň informovala, že je v této koalici připravena snížit své nároky na obsazení Rady na tři pozice, přestože podle počtu mandátů jí matematicky připadají čtyři. STAN by tak měl místo primátora pro Petra Hlaváčka a současně většinu v Radě v počtu šesti radních.
Nic s nimi nedomluvíme, tvrdí Scheinherr
V koalici STAN a SPOLU s třetím subjektem vidí Praha sobě programové rozpory především v otázce městského bydlení a dopravy, tedy v klíčových tématech pro město.
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„Zakládat koalici na rozporech v bydlení a dopravě nepovažujeme za funkční. Jednání o koalici STAN, SPOLU a Praha sobě nevylučujeme, ale těžko na ní pracovat, když její smysl Tomáš Portlík veřejně popírá. Přijatelná by pro nás byla jen za jasných záruk, že právě doprava a městské bydlení nebudou překážkou funkční koalice,“ říká Adam Scheinherr.
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V pondělí a úterý si Praha sobě variantu koalice STAN, Piráti a Praha sobě vyjasnila s oběma subjekty. Ve středu 21. října v 15:00 o ní bude jednat se STAN, kde očekává i nabídku ze strany STAN. V 17:00 se následně sejde s Piráty.
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Petice proti ODS
Proti spolupráci STAN se SPOLU vznikla petice. Praha by se podle iniciátorů pod novým vedením mohla přiblížit moderním evropským metropolím. Anebo také ne. A toho se právě iniciátoři petice Vedení Prahy bez ODS bojí. Podle nich hrozí, že pokud se ODS vrátí do vedení hlavního města, Pražané se místo skutečných změn dočkají jen „pouhých příslibů nedokončených projektů“.