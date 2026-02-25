Start ve sprintu, který ale zapomněl na rozklus. Pátá řada Survivoru Česko a Slovensko se vrátila s ambicí potvrdit, že jde o největší reality projekt domácí produkce. Formát, jenž dlouhodobě stojí na strategii, manipulaci a proměnlivé dynamice aliancí, však potřebuje jednu zásadní věc, a tou je čas. Ten čas je na představení hráčů, čas na vybudování napětí, čas na to, aby divák pochopil, kdo je kdo a o co vlastně hraje. A právě s časem se letošní premiéra rozhodla nakládat až překvapivě nehospodárně.
Cože to říkal?
Úvodní sekvence s příjezdem moderátora Ondřeje Novotného na lodi měla působit monumentálně, jako symbolický začátek nové kapitoly. Místo toho se stala nechtěnou metaforou celého dílu. Vizuálně ambiciózní, ale technicky problematická. Zvuk byl v několika momentech nesrozumitelný, ruchy přehlušovaly mluvené slovo a já jakožto divák, který se těšil na legendární úvodní slova, která by mu zajistila husí kůži, jsem spíše hádala, co je vlastně řečeno.
V kombinaci s roztěkanou kamerou a rychlým střihem vznikl dojem, že produkce vsadila na efekt na úkor přehlednosti. Tento pocit ještě zesílil ve chvíli, kdy se soutěž rozběhla prakticky bez rozkoukání. Věřte nebo ne, ale už ve třetí minutě přichází první souboj, aniž by bylo divákovi umožněno vytvořit si základní orientaci v kmeni Hrdinů a Padouchů.
Koncept rozdělení podle morálních archetypů je dramaturgicky atraktivní, jenže pokud se jednotlivé osobnosti mihnou obrazem v rychlém sledu a okamžitě jsou vrženy do fyzické výzvy, jejich charakter zůstává cizí a divák si nedokáže vytvořit žádnou blízkost.
|
Survivor Česko & Slovensko 2026: Nejdrsnější reality show začíná, známe složení kmenů
I když mě bytostně začíná štvát poměr influencerů a celebrit, které se mimochodem mezi sebou znají, paradoxně se ukazují jako orientační body, které si divák dokáže okamžitě zařadit bez delší expozice.
Musím uznat, že v takto nastaveném tempu pak pomáhá jakákoli jejich předchozí znalost. Celebrity tam jsou jako taková záchranná lana, abych pochopila, kdo je v týmu s kým. Jasně, možná byste argumentovali, že mají přece rozdílné šátky, ale věřte, že i tak je to matoucí.
Trapnost byla cítit i na gauči
První výraznější emoci tak nepřináší představení kmene, ale konkrétní selhání v souboji. Designér Otakar se ocitá v situaci, kdy jeho zjevná slabina – šplh po laně – stojí tým vítězství. Kamera tentokrát nezrychluje, naopak nechává moment trapnosti a frustrace doznít. Je to nepříjemně lidská scéna, která připomíná, že Survivor není jen o strategii, ale také o limitech, které se v krizové situaci obnaží bez milosti.
Současně však vyvstává otázka týmové taktiky. Proč nebyly role rozděleny tak, aby minimalizovaly riziko? Pozdější reflexe kmene naznačuje, že šlo o podcenění přípravy, které může mít dlouhodobější důsledky pro vnitřní soudržnost.
Řekněme si to všechno
Ještě výraznější signál o nastavení hry přichází v linii hledání výhod. Modelka Simona se pouští do pátrání po skryté imunitě už v prvním díle, tedy v okamžiku, kdy většina hráčů teprve mapuje sociální terén. Tento tah lze číst dvojím způsobem – jako projev odvahy a strategické prozíravosti, nebo jako sociálně riskantní krok, který může vzbudit nedůvěru dříve, než se stihnou vytvořit pevné vazby.
V kontextu Survivoru, kde je reputace měnou s vysokou hodnotou, jde o sázku, jež se může rychle obrátit proti svému nositeli. Dynamiku nedůvěry dále komplikuje přiznávání výhod z beden vybojovaných v úvodním souboji. Podcaster Iki otevřeně přiznává výhodu umožňující ušetřit hlas, zatímco AI architekt Stanislav veřejně čte hádanku vedoucí ke skryté imunitě.
Z hlediska transparentnosti lze tyto kroky chápat jako snahu předejít budoucímu obvinění ze lži, z hlediska sociální hry však mohou působit jako předčasné odkrytí karet, které ostatním hráčům poskytuje cenné informace bez adekvátní protihodnoty. První epizoda často nastavuje tón, který se s hráči asi potáhne celou sezonu.
Prvních třicet minut nic moc
Navzdory výše zmíněným výhradám musím přiznat, že i přes technické nedostatky a dramaturgickou uspěchanost má premiéra jednu nepopiratelnou kvalitu – vyvolává emoce. Prvních třicet minut na mě působilo jako sled povinných expozic a přestřelených střihů, postupně se však začínají rýsovat konfliktní linie a náznaky aliancí, které dokážou diváka vtáhnout zpět do známého mechanismu sledování, hodnocení a předvídání.
Rozčilení nad zvukem či kamerou tak paradoxně ustupuje zvědavosti, kdo první podlehne tlaku kolektivu a kdo dokáže situaci obrátit ve svůj prospěch. Viděla jsem pouze první, pondělní díl, a proto je třeba to brát jako prvotní sondu do nálady páté série.
Tak či tak, pokud chce letošní Survivor obstát i jako technicky suverénní show, bude muset zklidnit formu a dát obsahu více prostoru. Nova by totiž neměla zapomínat, že její konkurent Prima jí právě technikou šlape tak trochu na paty. To by ale třeba ještě před dvěma lety nikdo nečekal.
Novinky v show
Letošní Survivor pro diváky připravil pár novinek. Díly budou vysílány třikrát týdně na televizi Nova, s předstihem jsou ke zhlédnutí na placené platformě Oneplay.