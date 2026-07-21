Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?

Tereza Hrabinová
Tereza Hrabinová
  9:35
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ilustrační snímek | foto: Bičiště OndřejMAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna by se měly teploty pohybovat převážně kolem dlouhodobého normálu, objeví se ale přeháňky i bouřky. Připomeňte si také, jak letošní vedra přepsala historické rekordy a které kouty republiky patří dlouhodobě k nejteplejším.

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Na loňské léto většina lidí vzpomíná jako na chladnější a deštivější. Statistiky ale ukazují, že i prázdniny 2025 byly teplotně nadprůměrné.

  • V pražském Klementinu dosáhla průměrná teplota 21,3 stupně Celsia, což bylo o 0,6 stupně více, než činí dlouhodobý průměr z let 1991 až 2020.
  • Ve srovnání s mimořádně horkými léty 2018, 2019 nebo 2024 ale působilo loňské léto mnohem mírněji.

Právě kontrast s předchozími rekordně teplými roky mohl u řady lidí vyvolat dojem, že bylo nezvykle chladné.

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Léto 2026 už přepsalo historii

Naopak při vzpomínce na léto 2026 si většina lidí nejspíš vybaví rekordní červnová vedra. Během jediného víkendu padla většina historických teplotních rekordů a meteorologové zaznamenali nejvyšší teplotu, jaká kdy byla na území České republiky naměřena.

  • Český hydrometeorologický ústav potvrdil nové absolutní maximum 41,9 stupně Celsia. Teploměr jej ukázal v neděli 28. června na stanici v Doksanech na Litoměřicku.
  • Dosavadní rekord 40,4 stupně Celsia z 20. srpna 2012, naměřený v Dobřichovicích u Prahy, tak padl o 1,5 stupně.

Historické maximum přitom nebylo překonáno jen jednou. Už o den dříve naměřili meteorologové v Doksanech 40,9 stupně Celsia a v neděli hranici 41 stupňů překonala také stanice Tuhaň na Mělnicku.

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Zbytek prázdnin bude průměrný

Přesto meteorologové neočekávají, že podobné extrémy budou pokračovat i během zbytku prázdnin.

  • Období konce července do 9. srpna by mělo být podle měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu teplotně převážně průměrné. Noční teploty se mají pohybovat kolem 12 °C a denní maxima okolo 25 °C.

Také srážky by měly odpovídat dlouhodobému normálu. Týdenní úhrny se podle meteorologů budou většinou pohybovat mezi 10 a 20 milimetry. Převládat budou přeháňky a bouřky, místy se ale objeví i vytrvalejší déšť.

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Historie ukazuje, že srpen umí překvapit

Ani průměrný výhled ale neznamená, že zbytek léta nemůže přinést výraznější výkyvy. Historie měření ukazuje, že právě srpen patří v Česku k nejproměnlivějším měsícům.

  • Rozdíl mezi nejteplejším a nejchladnějším srpnem od začátku měření činí téměř deset stupňů Celsia.
  • Za vůbec nejteplejší je považován srpen roku 1807 s průměrnou měsíční teplotou 25,2 stupně Celsia.
  • V novodobé historii patřily k nejteplejším srpny let 2015, 2018, 2024, 2003 nebo 1992.

Na opačném konci žebříčku stojí srpen 1833 s průměrnou teplotou pouhých 15,8 stupně Celsia.

  • Mezi nejchladnější se zařadily také srpny 1844, 1786, 1912 nebo 1940.
  • Z období, které si řada lidí ještě může pamatovat, patřil k výrazně chladnějším srpen 1978 s průměrnou teplotou 17,4 stupně Celsia.
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Kde je v Česku největší vedro a kde nejvíc prší?

Letošní rekordy zároveň připomněly, že počasí se v jednotlivých částech republiky výrazně liší. Přestože je Česká republika rozlohou poměrně malá, rozdíly mezi jednotlivými regiony jsou překvapivě velké.

  • K nejteplejším oblastem dlouhodobě patří okolí Litoměřic a Dolního Poohří. Díky nízké nadmořské výšce, sušší krajině a závětří zde pravidelně padají teplotní rekordy. Není proto náhodou, že nové absolutní maximum padlo právě v Doksanech.
  • Na opačném konci teplotního spektra leží šumavská Jezerní slať, kde průměrná roční teplota dosahuje jen kolem dvou stupňů Celsia.

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Své prvenství mají i další lokality. Milešovka je považována za největrnější a zároveň nejbouřlivější místo v Česku, Mostecká pánev patří k nejsušším oblastem republiky a Bílý Potok v Jizerských horách naopak zaznamenává nejvyšší úhrny srážek. Právě členitý terén a rozdílná nadmořská výška způsobují, že počasí se může výrazně lišit i na relativně krátkou vzdálenost.

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